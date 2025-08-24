رئيس مجلس علماء باكستان لسبق: السعودية مركز وحدة الأمة ونؤيد رؤية ولي العهد للدولة الفلسطينية

وقال أشرفي في حديثه لصحيفة سبق: إن موقف المملكة من القضية الفلسطينية "ثابت وراسخ منذ تأسيسها"، مشيرًا إلى أن دعمها لا يقتصر على المواقف الدبلوماسية في المحافل الدولية، بل يشمل كذلك الدعم المالي والإنساني المتواصل للشعب الفلسطيني في مختلف الظروف.