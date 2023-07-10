اليوم.. "أمير جازان" يرعى حفل تدشين "هوية منتدى الاستثمار" في نسخته الأولى

يرعى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، حفل تدشين هوية منتدى جازان للاستثمار في نسخته الأولى الذي تنظمه غرفة جازان والمزمع عقده في أواخر شهر نوفمبر القادم.
ويهدف المنتدى للترويج لبيئة الاستثمار في المنطقة، ورفع مستوى الشراكات الاستراتيجية، وإطلاق المبادرات والمشروعات الاستثمارية تحت مظلة الغرفة.
وأوضح أمير جازان في تصريح بهذه المناسبة، أن ما تشهده المنطقة من نقلة نوعية في جميع المجالات التنموية؛ أسهمت في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، ومنها مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وشركة "داون تاون" السعودية، والشركة السعودية للقهوة وغيرها من الاستثمارات الكبرى المتنوعة بالمنطقة.
وأعرب عن تطلعه في أن تُسهم مخرجات المنتدى في رفع معدلات الاستثمار، وزيادة فرص العمل وجذب الاستثمارات، واستغلال الميزات النسبية والتنافسية للمنطقة، بأسلوب مبادر وفاعل في إطار مؤسسي منظم لإيجاد الحلول المناسبة للتحديات الاستثمارية.