اليوم.. "أمير جازان" يرعى حفل تدشين "هوية منتدى الاستثمار" في نسخته الأولى

وأوضح أمير جازان في تصريح بهذه المناسبة، أن ما تشهده المنطقة من نقلة نوعية في جميع المجالات التنموية؛ أسهمت في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، ومنها مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وشركة "داون تاون" السعودية، والشركة السعودية للقهوة وغيرها من الاستثمارات الكبرى المتنوعة بالمنطقة.