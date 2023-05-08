الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع وفايزر السعودية يعقدان جلسة صحفية للتوعية عن اللقاحات

تعتبر شركة فايزر السعودية من أوائل الشركات في مجال الأدوية التي حصلت على ترخيص تجاري من الهيئة العامة للاستثمار. تم افتتاح مصنع شركة فايزر في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في عام 2017، ويتم تصنيع بعض من منتجات شركة فايزر محليًّا، ويتم نقل الخبرات والتقنيات والعمالة المدربة إلى المملكة.

تتبع شركة فايزر السعودية لشركة فايزر العالمية، وتسعى لاستقطاب الكفاءات الوطنية للمساهمة في تطوير القطاع الدوائي والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

المصادر:

تطعيمات الحج- الحجاج من خارج المملكة (moh.gov.sa)

تطعيمات الحج- الحجاج من داخل المملكة (moh.gov.sa)