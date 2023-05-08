الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع وفايزر السعودية يعقدان جلسة صحفية للتوعية عن اللقاحات

بمناسبة الأسبوع العالمي للتحصين، عقدت الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، وبالتعاون مع شركة فايزر السعودية، جلسة صحفية للتوعية بأهمية التطعيمات ضد الأمراض المستهدفة؛ وذلك في الثالث من مايو 2023. وشهدت الجلسة حضورًا مميزًا لممثلي وسائل الإعلام المعنية بشؤون الصحة.
وأشار د.هاني الهاشمي، رئيس إدارة القسم الطبي بشركة فايزر السعودية والناطق الرسمي باسمها -خلال افتتاحه الجلسة- إلى أهمية اللقاحات ودورها في المساعدة في الوقاية من الأمراض الخطيرة، كما رحّب وقدّم المتحدثين الضيوف والصحفيين إلى وسائل الإعلام.
وفي محاضرتها خلال الجلسة بعنوان "تطعيمات المسافرين"، تناولت الدكتورة رجاء محمد الردادي، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، ورئيس المجلس العلمي للبورد السعودي للطب الوقائي، ورئيس مكتب جدة للجمعية السعودية للوبائيات، عدة مَحاور شملت الحديث عن طب السفر، ومخاطر الأمراض المعدية في السفر، والنصائح الصحية قبل السفر، والتوصيات العالمية لتطعيمات ما قبل السفر، والتطعيمات اللازمة قبل السفر؛ حيث نصحت د.الردادي بالاطلاع على المستجدات الصحية قبل السفر عن طريق زيارة المواقع الإلكترونية التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض ومنظمة الصحة العالمية، والحصول على المعلومات عن التطعيمات أو الحالة الصحية الواجب التمتع بها لدخول البلد، وأشارت إلى أهمية مراجعة عيادة طب السفر عند التحضير للسفر للخارج؛ فمن شأنها أن تقدم المعلومات والاستشارة والتطعيمات والأدوية اللازمة حسب وجهة السفر، ويوصى بزيارة الطبيب قبل أربعة إلى ستة أسابيع من تاريخ السفر، واصطحاب نسخة عن سجل التطعيمات الخاصة، ولائحة بالأدوية التي تُستخدم ومخطط السفر. وشاركت د. الردادي التطعيمات الخاصة بالحجاج المسافرين من خارج المملكة وهي: لقاح المكورات السحائية، لقاح الأنفلونزا الموسمية، وكوفيد-19، والحمى الصفراء للقادمين من دول المناطق الموبوءة.
من ناحيتها قدّمت الدكتورة فخر بنت زهير الأيوبي، استشاري صيدلي سريري بجامعة الملك سعود، رئيس الصيادلة المختصين بجمعية القلب السعودية، محاضرة بعنوان "التوعية الصحية للتطعيمات ما بين وقاية وعلاج"، تناولت فيها أنواع التطعيمات، والتوصيات العالمية للتطعيمات، والتطعيمات الوقائية والمعلومات المغلوطة التي تتعلق بها، وقدمت في نهاية محاضرتها نصائح تخص التوصيات العالمية للتطعيمات من حيث ارتباطها بمواسم وفئات عمرية وأمراض مزمنة معينة.
وبالنسبة لموسم الحج، أوصت د.الأيوبي بضرورة أخذ التطعيمات بفترة كافية قبل الحج لوقاية الحجاج من الأمراض.. ومن التطعيمات التي يوصى بها للحجاج: اللقاح ضد الأنفلونزا، تطعيم الحمى الشوكية الرباعية، تطعيم المكورات الرئوية، التطعيم ضد الالتهاب الكبد الفيروسي "أ" و"ب"، وتطعيم ضد مرض التهاب السحايا؛ (وذلك قبل السفر بعشرة أيام)، والتطعيم ضد مرض الحصبة والنكاف، والتطعيم ضد الحمى الصفراء.
وعن التوعية بالتطعيمات، أشارت د.الأيوبي إلى ضرورة توعية المجتمع بأهمية التطعيمات أو اللقاحات لتحصين المجتمع من الأمراض المعدية، وأنه أمر ضروري لإيجاد مجتمع سعودي صحي خالٍ من الأمراض المعدية والأوبئة بإذن الله؛ خاصة أن المملكة هي دولة الحرمين الشريفين وتستقطب المسلمين من كل بقاع الأرض؛ لذلك حرصًا على سلامة الجميع، لا بد من نشر الوعي بالتطعيمات وأهمية المحافظة عليها.
وفي ختام المؤتمر فُتِح باب المناقشة للرد على استفسارات وأسئلة الحضور والصحفيين من جانب الأطباء ومختصي الرعاية الصحية، ومنها زيادة انتشار الأمراض اليوم، وحاجة العالم لمزيد من الحماية منها، وغيرها من المواضيع.
تعتبر شركة فايزر السعودية من أوائل الشركات في مجال الأدوية التي حصلت على ترخيص تجاري من الهيئة العامة للاستثمار. تم افتتاح مصنع شركة فايزر في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في عام 2017، ويتم تصنيع بعض من منتجات شركة فايزر محليًّا، ويتم نقل الخبرات والتقنيات والعمالة المدربة إلى المملكة.
تتبع شركة فايزر السعودية لشركة فايزر العالمية، وتسعى لاستقطاب الكفاءات الوطنية للمساهمة في تطوير القطاع الدوائي والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
المصادر:
تطعيمات الحج- الحجاج من خارج المملكة (moh.gov.sa)
تطعيمات الحج- الحجاج من داخل المملكة (moh.gov.sa)