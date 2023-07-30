‬وزير الاقتصاد يبحث تعزيزَ التعاون بين المملكة وسويسرا وسلوفاكيا

بحث وزيرُ الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، في مقرّ الوزارة بالرياض، اليوم؛ سبلَ تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة وكلٍّ من سويسرا وجمهورية سلوفاكيا، وذلك خلال لقائه سفيرَي البلدين لدى المملكة.

