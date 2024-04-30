تكثيف أعمال التشجير بطرق بريدة ضمن مبادرة "السعودية الخضراء"

وأوضحت "الأمانة" أنه تمّت زراعة قرابة 500 شجرة منها على طريق الملك عبدالعزيز بعدد 102 شجرة قرض إفريقي، وطريق عيون الجواء بعدد 70 شجرة نوع ترملينا، وطريق سكة القطار بعدد 266 شجرة نوع لوز هندي، وكذلك طريق ابن عثيمين وطريق حسن الهويمل بعدد 36 شجرة أكاسيا جلوكا.