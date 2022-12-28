من بينها السعودية.. هذه أكثر ١٠ دول تفضّل الجالية الهندية الإقامة والعمل فيها

كشفت إحصائية حديثة أن الجالية الهندية تنتشر بشكل أكبر في ١٠ دول من بينها ٣ دول عربية هي الأكثر تفضيلًا لدى الهنود للإقامة والعمل.
وتشير الأرقام الرسمية لوزارة الخارجية الهندية إلى أن الجالية الهندية تفضّل العمل والإقامة في منطقة الشرق الأوسط في السعودية والإمارات والكويت.
ويبلغ عدد الهنود في السعودية ما يقارب مليونين و٦٠٠ ألف، وفي الإمارات ٣ ملايين و٤٠٠ ألف، وفي الكويت يقاربون مليونًا و٣٠ ألفًا.
وتعيش أكبر جالية هندية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يزيد عددهم على ٤ ملايين و٤٥٠ ألفًا، وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية، ثم ماليزيا، والسعودية، وميانمار، وبريطانيا، وكندا، وسيرلانكا، وجنوب إفريقيا، وفي المرتبة العاشرة تأتي الكويت.
وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن عدد سكان الهند يتجاوز المليار و٣٠٠ مليون نسمة، من بينهم ٣٢ مليون مواطن يعيشون خارج الهند.