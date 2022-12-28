من بينها السعودية.. هذه أكثر ١٠ دول تفضّل الجالية الهندية الإقامة والعمل فيها

وتعيش أكبر جالية هندية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يزيد عددهم على ٤ ملايين و٤٥٠ ألفًا، وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية، ثم ماليزيا، والسعودية، وميانمار، وبريطانيا، وكندا، وسيرلانكا، وجنوب إفريقيا، وفي المرتبة العاشرة تأتي الكويت.