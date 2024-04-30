"أسفار" تعلن مشروعًا سياحيًّا استثنائيًّا في "جبل خيرة" بالباحة

أبرمت شركة جبل خيرة (KMC)، التابعة لأسفار، الشركة السعودية للاستثمار السياحي، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة ابدأ للتجارب والمغامرات، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة مانتيس؛ لإطلاق مشروع سياحي استثنائي في جبل خيرة في منطقة الباحة.
وبموجب هذه الاتفاقية ستقدم شركة مانتيس خدماتها الإدارية والتشغيلية والاستشارية لضمان نجاح المشروع السياحي الجديد في تقديم معايير عالمية المستوى.
وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزام "أسفار" بتعزيز قطاع الضيافة، وتُجسد قوة الشركة في الاستفادة من شبكتها واسعة النطاق لصالح شركائها والشركات التابعة لها.
وقال الدكتور فهد بن مشيط، الرئيس التنفيذي لشركة أسفار ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة جبل خيرة: "ستساهم جهودنا المشتركة مع شركة مانتيس، الرائدة عالميًا في قطاع الضيافة، التي تتمتع بسِجل حافل، في تشغيل منتجعات جبلية مماثلة في مناطق أخرى، ويشمل ذلك جنوب إفريقيا، في تعزيز جهوزيتنا واستعدادنا لتقديم وجهة استثنائية، من شأنها جذب السياح والمستثمرين على حد سواء؛ ما يساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي لمنطقة الباحة، والسعودية بشكل عام".
وأضاف: "وتشكل هذه الشراكة دلالة واضحة على التزامنا بدفع وقيادة مسيرة الابتكار والنمو في قطاع السياحة. وسيثمر التعاون مع قادة ورواد عالميين مماثلين تسريع جهودنا الوطنية لوضع المملكة العربية السعودية على رأس قائمة الوجهات السياحية العالمية".
من جهته، قال كريج إيراسموس، نائب الرئيس للعمليات بشركة مانتيس: "نحن متحمسون لهذه الشراكة، وعلى ثقة كاملة بأننا سنعمل بشكل وثيق مع شركة جبل خيرة؛ لنوفر للزوار تجربة لا مثيل لها، ودعم الجهود لتعزيز مكانة منطقة الباحة كوجهة سياحية. ومن خلال تحقيق التكامل السلس بين الإقامة والتجارب الغامرة والممارسات المستدامة، نهدف إلى إرساء معيار جديد للتميز في قطاع الضيافة في السعودية، وفي الوقت نفسه تمكين المجتمع المحلي. ونتطلع إلى استقبال الضيوف والزوار بحلول العام المقبل".
ويتميز المشروع الجبلي الجديد والفريد من نوعه بالجمع بين سحر وجماليات الأكواخ التقليدية والتشويق والحماسة التي يوفرها متنزه المغامرات؛ ليحقق للزوار تجربة لا مثيل لها في مجال الضيافة والترفيه.
ويتألف هذا المشروع السياحي الشامل من إجمالي 100 غرفة، ومن المقرر أن يتم تشغيل مجموعة منها في النصف الأول من عام 2025.