"أسفار" تعلن مشروعًا سياحيًّا استثنائيًّا في "جبل خيرة" بالباحة

من جهته، قال كريج إيراسموس، نائب الرئيس للعمليات بشركة مانتيس: "نحن متحمسون لهذه الشراكة، وعلى ثقة كاملة بأننا سنعمل بشكل وثيق مع شركة جبل خيرة؛ لنوفر للزوار تجربة لا مثيل لها، ودعم الجهود لتعزيز مكانة منطقة الباحة كوجهة سياحية. ومن خلال تحقيق التكامل السلس بين الإقامة والتجارب الغامرة والممارسات المستدامة، نهدف إلى إرساء معيار جديد للتميز في قطاع الضيافة في السعودية، وفي الوقت نفسه تمكين المجتمع المحلي. ونتطلع إلى استقبال الضيوف والزوار بحلول العام المقبل".