لرفع الوعي لدى ضيوف الرحمن.. "الأمن السيبراني" تواصل تنفيذ خطة برنامجها لموسم الحج

وبيّنت الهيئة أن البرنامج يتضمن إجراء "تمرين الأمن السيبراني لموسم حج 1445هـ"، الهادف إلى تنمية مهارات المختصين بالأمن السيبراني لدى الجهات الوطنية، وتمكين مختصّي الأمن السيبراني بالجهات الوطنية من الإلمام بأحدث الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية، والتزود باستراتيجيات التعامل معها على النحو الذي يسهم في تقديم خدمات تتسم بأعلى معايير الجودة والكفاءة لضيوف الرحمن، كما يشمل البرنامج تنفيذ مجموعة من المبادرات التوعوية لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لضيوف الرحمن ومنسوبي الجهات الوطنية، تتمثل في: "تنظيم معرضين للتوعية بالأمن السيبراني لحجاج بيت الله الحرام في مجمع صالات الحج والعمرة والصالة رقم "1" بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وتنظيم المعرض التوعوي بالأمن السيبراني لمنسوبي الجهات الوطنية، وعقد جلسات متخصصة للتوعية بأهمية الأمن السيبراني لمنسوبي الجهات الوطنية المشاركة في موسم الحج".