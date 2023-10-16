القصبي: المواصفات القياسية داعمٌ أساسي لصحة وسلامة المجتمع وجودة الخدمات

افتتح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، اليوم، الملتقى السابع للمواصفات الذي نظّمته الهيئة تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمواصفات.
وقال في كلمته الافتتاحية: "إن وجود مواصفات قياسية لخدمات الرعاية الطبية، يعزز من الجاهزية لمواجهة الأزمات الصحية، ويدعم صحة وسلامة المجتمع، ويسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة، فالمواصفات تمثل حجر الأساس في تمكين وتعزيز الجودة والفعالية لما نشهده اليوم من تطورات تكنولوجية في هذا المجال: كتقنيات الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي وغيرها من التطبيقات".
وأعرب القصبي عن اعتزازه بما وصلت إليه المملكة من تقدم وازدهار؛ مؤكدًا أن ذلك يعود فيه الفضل إلى الله ثم ما تقدمه القيادة وجهود أبناء الوطن المخلصين، مبينًا أن الاحتفال باليوم العالمي للمواصفات، يأتي بعد أيام من فوز المملكة بعضوية مجلس منظمة التقييس الدولية، الذي يؤكد المكانة الدولية للمملكة، ويعزز من حضورها وتأثيرها في معالجة التحديات والقضايا العالمية المختلفة.
وأوضح أن جودة الرعاية الصحية تمثل مرتكزًا أساسيًّا في رؤية المملكة 2030؛ حيث قدمت للعالم تجربة رائدة ومميزة في خدماتها الطبية المتطورة وتعاملها مع التطورات المتسارعة في جائحة كورونا، معربًا عن فخره بالدور الذي تقوم به المواصفات القياسية في توفير معدلات عالية من الصحة والسلامة لجميع فئات المجتمع؛ مؤكدًا أن الهيئة ستستمر في وضع وتطوير المواصفات القياسية في المجالات المتعلقة بالرعاية الصحية بالتعاون مع شركائها من الجهات الوطنية والدولية المعنية.
وأضاف القصبي: "سوف نمضي عازمين على تطبيقٍ فاعلٍ للمواصفات واللوائح الفنية والمشاركة في تعزيز الجهود الوطنية للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، كأحد التطلعات الاستراتيجية الوطنية الكبرى".
وشهد الملتقى السابع للمواصفات حضورًا كبيرًا من المختصين والخبراء في مجال المواصفات والرعاية الصحية والجودة، وتَضَمن جلستين علميتين حول: دور المواصفات القياسية كأداة للارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، وكأحد الممكنات الرئيسية في جودة الحياة؛ وذلك بمشاركة ممثلي عدد من الجهات مثل وزارة الصحة، ووزارة الرياضة، ووزارة البيئة، وبرنامج جودة الحياة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي.