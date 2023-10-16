القصبي: المواصفات القياسية داعمٌ أساسي لصحة وسلامة المجتمع وجودة الخدمات

وأعرب القصبي عن اعتزازه بما وصلت إليه المملكة من تقدم وازدهار؛ مؤكدًا أن ذلك يعود فيه الفضل إلى الله ثم ما تقدمه القيادة وجهود أبناء الوطن المخلصين، مبينًا أن الاحتفال باليوم العالمي للمواصفات، يأتي بعد أيام من فوز المملكة بعضوية مجلس منظمة التقييس الدولية، الذي يؤكد المكانة الدولية للمملكة، ويعزز من حضورها وتأثيرها في معالجة التحديات والقضايا العالمية المختلفة.