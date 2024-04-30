"الأرصاد" تُوَقع مذكرة تفاهم مع "الري" تعزيزًا للتعاون في البيانات المناخية

وتمثل المذكرة امتدادًا للتعاون بين القطاعات، وهي من الاستراتيجيات المهمة للاستفادة من إمكاناتها وتوظيفها؛ لتحقيق الأهداف المشتركة، وخدمة القضايا المجتمعية، وفتح آفاق واسعة للاستخدام الأمثل للموارد المشتركة، والاستثمار الأفضل للخبرات المتراكمة؛ حيث يُعنى المركز الوطني للأرصاد بتقديم خدمات عالية الجودة للطقس والمناخ لحماية الأرواح ودعم التنمية، إضافة إلى كل ما يتعلق بالأرصاد محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، مستندًا في ذلك على إطار مؤسسي حديث ومرن وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال الطقس والمناخ.