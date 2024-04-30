"الأرصاد" تُوَقع مذكرة تفاهم مع "الري" تعزيزًا للتعاون في البيانات المناخية

وقّع المركز الوطني للأرصاد اليوم، مذكرة تعاون مع المؤسسة العامة للري؛ بهدف تيسير وتعزيز سبل التعاون الوطني المشترك فيما يخص البيانات المناخية المطلوبة لتحسين كفاءة الري والاستجابة للطوارئ؛ وذلك على هامش منتدى المياه السعودي.
ووقّع المذكرة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، ورئيس المؤسسة العامة للري المهندس محمد بن زيد أبوحيد.
وتَضَمنت المذكرة تبادل الخدمات، والتعاون المشترك في مجالات البيانات والدراسات المناخية ومحطات الأرصاد؛ بهدف تحسين إدارة أنشطة الري وإدارة السدود؛ بما في ذلك توفير البيانات المناخية المطلوبة والمتاحة بصفة مستدامة سواء البيانات التاريخية، أو الحالية، أو التنبؤات المستقبلية، والعمل المشترك لإنشاء محطات الأرصاد وتشغيلها، بما يخدم أعمال المؤسسة والاستفادة من محطات للأرصاد في مناطق المملكة.
وتمثل المذكرة امتدادًا للتعاون بين القطاعات، وهي من الاستراتيجيات المهمة للاستفادة من إمكاناتها وتوظيفها؛ لتحقيق الأهداف المشتركة، وخدمة القضايا المجتمعية، وفتح آفاق واسعة للاستخدام الأمثل للموارد المشتركة، والاستثمار الأفضل للخبرات المتراكمة؛ حيث يُعنى المركز الوطني للأرصاد بتقديم خدمات عالية الجودة للطقس والمناخ لحماية الأرواح ودعم التنمية، إضافة إلى كل ما يتعلق بالأرصاد محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، مستندًا في ذلك على إطار مؤسسي حديث ومرن وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال الطقس والمناخ.