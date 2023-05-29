افتتاح أول فروع سلسلة المطاعم التركية الشهيرة "بورصة كباب" بالعثيم مول الربوة بالرياض

أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار عن افتتاح أول فرع بالمملكة من سلسلة المطاعم التركية الشهيرة "بورصة كباب" بالعثيم مول الربوة بالرياض – بوابة أكشن – في حضور الأستاذ عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس الإدارة والأستاذ مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي.