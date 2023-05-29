افتتاح أول فروع سلسلة المطاعم التركية الشهيرة "بورصة كباب" بالعثيم مول الربوة بالرياض

أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار عن افتتاح أول فرع بالمملكة من سلسلة المطاعم التركية الشهيرة "بورصة كباب" بالعثيم مول الربوة بالرياض – بوابة أكشن – في حضور الأستاذ عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس الإدارة والأستاذ مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي.
وجاء تدشين أول فرع لسلسلة بورصة كباب متزامنًا مع الاحتفال بتدشين التوسعة الجديدة للعثيم مول الربوة - بوابة أكشن -
وتُعد "بورصة كباب" من أشهر سلسلة المطاعم التركية التي تقدم لائحة من أشهى الأطباق والمأكولات التركية والعالمية، وتمتلك حق امتيازها الحصري بالمملكة شركة عبد الله العثيم الغذائية (إحدى شركات مجموعة العثيم للاستثمار).
ويأتي افتتاح الفرع في إطار استراتيجية الشركة الاستثمارية لاستقطاب أفضل العلامات التجارية العالمية والمحلية، والتي تلتزم بالجودة العالية وترتقي بمفهوم صناعة المطاعم والمقاهي، وتحقق رضا عملائها.
يُذكر أن شركة عبدالله العثيم الغذائية من كبرى الشركات المتخصصة في إدارة وتشغيل المطاعم والمقاهي، وتمتلك حق الامتياز الحصري للعديد من العلامات التجارية العالمية والمحلية.