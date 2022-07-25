لمساعدة الجهات الأمنية والعدلية.. جامعة نايف تدرب متخصصين في جرائم التهرب الضريبي والزكوي

وتهدف الدورة إلى مساعدة الجهات الأمنية والعدلية في الاستدلال على جرائم التهرب الضريبي والزكوي، وإجراء التحقيقات والتحري في القضايا المرتبطة به، إضافة إلى تعزيز قدرات جهات إنفاذ القانون، كما تسلط الضوء على أسباب وحجم وأشكال وصور التهرب الضريبي والزكوي، وسبل مكافحته، ودور المؤسسات ذات العلاقة بما يحقق الأهداف الإستراتيجية.