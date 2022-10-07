كيف ساهم نظام الكاميرات الأمنية في رفع جودة الحياة بالسعودية؟.. هنا الإجابة

وتسعى السعودية اليوم لرفع جودة الحياة العامة في الشوارع وداخل الأحياء، وهذا لا يتحقق إلا بوجود نظام أمني، تكون فيه التقنية لاعبًا رئيسيًّا؛ لردع المتجاوزين على النظام الأخلاقي، والمتعدين على الحقوق.. فمَنْ ينكر كيف أسهمت كاميرات الرصد الآلي في تخفيض معدلات الحوادث لمستويات متدنية، جعلت الحركة المرورية في معزل عن تهورات المغامرين؛ فحد هذا من النزيف البشري بسبب المخالفات المرورية.