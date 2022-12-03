"أسود".. صقر حطّم جميع الأرقام القياسية في مهرجان الملك عبدالعزيز

وشهدت الأشواط الأربعة التي أقيمت في اليوم السادس للمهرجان؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، مواجهات قوية بين 83 من الصقارين المحترفين السعوديين؛ حيث حسمت أقل من 800 جزء من الألف من الثانية، التنافسَ القوي بين الصقارين السبعة المتأهلين في الشوط الأول في فئة "جير شاهين فرخ"، والذي فاز فيه أرميزان بن عبدالله الدوسري بالصقر (مقدام)، محققًا زمنًا قدره 17.249 ثانية، تلاه عبدالهادي بن عبدالله المطيري بفارق أقل من 30 جزءًا من الألف من الثانية، وحميد بن محمد المنصوري ثالثًا.