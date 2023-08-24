عودة درجات الحرارة للارتفاع في مناطق عدة لتقارب 50 مئوية في الشرقية وهبوب متوقع لرياح البوارح نهاية الأسبوع

تشير آخر الخرائط الجوية والناتجة عن ما يسمى بالمحاكاة الحاسوبية، إلى توقعات بأن يشتد تأثير المرتفع الجوي شبه المداري على أجواء المملكة العربية السعودية الأيام القليلة القادمة، وبالتزامن مع تعمق المنخفض السطحي الحراري في الجزء الشرقي من المملكة؛ الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة وعودة هبوب رياح البوارح الجافة.
ويُتوقع -بمشيئة الله- أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة في العديد من المناطق؛ وخاصة المنطقة الشرقية والقصيم وشرق منطقة الرياض إداريًّا بما فيها العاصمة، لتقارب درجات الحرارة 50 درجة مئوية في شمال شرق المملكة؛ في حين تكون ما بين منتصف ونهاية الأربعينيات في باقي أنحاء الشرقية والرياض والقصيم وشرق منطقة الحدود الشمالية، بالإضافة إلى المدينة المنورة.
ونتيجة لهذا التوزيع للأنظمة الجوية، والذي يتمثل في اقتراب كتلة معتدلة من بلاد الشام يرافقها مرتفع جوي سطحي، في حين أن درجات الحرارة سترتفع شرق المملكة السعودية ويرافقها منخفض سطحي حراري؛ فإن هذا التوزيع والفروقات في قِيَم الضغط الجوي السطحية؛ تؤدي إلى عودة هبوب رياح البوارح على أجزاء من الشرقية يوم الخميس، ويشتد هذا النشاط ويصحب بهبات قوية يوم الجمعة؛ مما يسبب إثارة للأتربة والغبار بشكل قد يكون كثيفًا في بعض المناطق الصحراوية والمفتوحة.
أما في جنوب غرب المملكة، فتبقى الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام؛ لا سيما فوق القمم الجبلية، وتتجدد فرص الأمطار على بعض مرتفعات شرق جازان وعسير، وتكون هذه الأمطار متفرقة في أغلبها ويصحبها حدوث الرعد أحيانًا.