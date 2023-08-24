عودة درجات الحرارة للارتفاع في مناطق عدة لتقارب 50 مئوية في الشرقية وهبوب متوقع لرياح البوارح نهاية الأسبوع

ونتيجة لهذا التوزيع للأنظمة الجوية، والذي يتمثل في اقتراب كتلة معتدلة من بلاد الشام يرافقها مرتفع جوي سطحي، في حين أن درجات الحرارة سترتفع شرق المملكة السعودية ويرافقها منخفض سطحي حراري؛ فإن هذا التوزيع والفروقات في قِيَم الضغط الجوي السطحية؛ تؤدي إلى عودة هبوب رياح البوارح على أجزاء من الشرقية يوم الخميس، ويشتد هذا النشاط ويصحب بهبات قوية يوم الجمعة؛ مما يسبب إثارة للأتربة والغبار بشكل قد يكون كثيفًا في بعض المناطق الصحراوية والمفتوحة.