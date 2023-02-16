مشروع "المربع الجديد".. أكبر "داون تاون" في العالم و180 مليار ريال رافد للاقتصاد الوطني

ويستهدف المشروع الجديد أن يكون أكبر “داون تاون” حديث في العالم، والمساهمة في تطوير مستقبل العاصمة الرياض، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومن المتوقع أن يُسهم مشروع المربع الجديد في دعم الناتج المحلي غير النفطي بما يصل إلى 180 مليار ريال، واستحداث 334 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في عام 2030.