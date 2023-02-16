مشروع "المربع الجديد".. أكبر "داون تاون" في العالم و180 مليار ريال رافد للاقتصاد الوطني

يأتي إعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن مشروع المربع الجديد امتدادًا لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتخطيطه وإدارته سابقًا لمدينة الرياض، حيث يُسهم المشروع في تطوير مستقبل مدينة الرياض، ودعم الناتج المحلي غير النفطي بما يصل إلى 180 مليار ريال.
ويتماشى مشروع المربع الجديد مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في إطلاق إمكانات القطاعات الواعدة، وتمكين القطاع الخاص وزيادة حجم المحتوى المحلي، والمساهمة في تطوير المشروعات العقارية ومشروعات البنية التحتية المحلية، وتنويع مصادر دخل الاقتصاد.
ويستهدف المشروع الجديد أن يكون أكبر “داون تاون” حديث في العالم، والمساهمة في تطوير مستقبل العاصمة الرياض، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومن المتوقع أن يُسهم مشروع المربع الجديد في دعم الناتج المحلي غير النفطي بما يصل إلى 180 مليار ريال، واستحداث 334 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في عام 2030.
وسيُطلق المشروع الجديد إمكانات القطاعات الإستراتيجية في المملكة، وسيُسهم في تمكين نمو القطاعات المستقبلية وتطويرها، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
وسيعمل مشروع المربع الجديد على تمكين منظومة متكاملة؛ بما يُسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص، ونقل المعرفة وتوطينها، وزيادة المحتوى المحلي، إلى جانب دعم تطوير كيانات محلية قوية تُسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، واستحداث وظائف جديدة وفرص تدريب في المملكة.