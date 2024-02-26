وزير الحرس الوطني يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة

استقبل الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني اليوم في مكتبه، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل آلن راتني.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية والأمور ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال من جانب الوزارة رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي، ومدير عام مكتب وزير الحرس الوطني ناصر بن زيد آل مهنا، ووكيل الوزارة لشؤون المشاريع والمدير العام للإدارة العامة للمشتريات العسكرية المهندس فهد بن عبدالله العياف، والمدير العام التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الحرس الوطني الدكتور مشعل بن فواز المسعد.
فيما حضر من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ملحق الدفاع العميد ريتشارد كورك، ومسؤول التعاون مع برنامج الحرس الوطني العقيد مايكل تروتار، ونائب مدير قسم السياسة العسكرية لويد فريمان.