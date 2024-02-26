وزير الحرس الوطني يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة

حضر الاستقبال من جانب الوزارة رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي، ومدير عام مكتب وزير الحرس الوطني ناصر بن زيد آل مهنا، ووكيل الوزارة لشؤون المشاريع والمدير العام للإدارة العامة للمشتريات العسكرية المهندس فهد بن عبدالله العياف، والمدير العام التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الحرس الوطني الدكتور مشعل بن فواز المسعد.