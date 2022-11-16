"أسواق التميمي" تختتم حملتها الترويجية للسحب على سيارتين من فئة "بورش كايين الإصدار البلاتيني"

احتفلت "أسواق التميمي" مساء الأمس باختتام فعاليات حملتها الترويجية للسحب على سيارتين من فئة "بورش كايين الإصدار البلاتيني" وتسليمها للفائزين المُعلن عنهما مسبقاً ضمن أجواء ترفيهية مميزة، بحضور ممثل عن غرفة الشرقية، والمدير العام لأسواق التميمي بوبي راجيندران، وذلك في فرع "أسواق التميمي" الكائن بحي الحزام الذهبي في منطقة الخبر.
وخضع السحب على الجوائز لنظام إلكتروني دقيق يقوم بفرز الأسماء المشاركة عشوائياً، إذ تم السحب على السيارة الأولى بتاريخ 13 أكتوبر الماضي، بينما تم السحب على السيارة الثانية في 3 نوفمبر 2022م، حيث تم إشعار السيد علي إبراهيم الشاوي، والسيد مصعب نضال محمود نفاع بفوزهما بالسيارة عبر مكالمة هاتفية أًجريت تحت إشراف ممثل عن غرفة الشرقية.
وتأتي هذه الاحتفالية تتويجاً للحملة التي لاقت صدى واسعاً منذ انطلاقها في يوم الأربعاء 28 سبتمبر ولغاية يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022م، والتي جرت وفق آلية محددة لضمان تأهل شريحة كبيرة من عملائها داخل السحب، أهمها تفعيل العضوية الخاصة ببرنامج "ثماري"، وهو برنامج المكافآت التابع "لأسواق التميمي" الذي يمنح أعضاءه عدداً من المزايا والعروض الحصرية.
وبهذه المناسبة، قدم المدير العام لأسواق التميمي بوبي راجيندران تهانيه الحارة للفائزين، معتبراَ أن نجاح الحملة يأتي تأكيداً على اهتمام "أسواق التميمي" بإطلاق حملات نوعية متنوعة لإسعاد قاعدة عملائها المتزايدة، داعياً جميع مواطني ومقيمي المملكة لزيارة أقرب فرع "لأسواق التميمي" لخوض تجربة تسوق ممتعة واستثنائية، واكتشاف المزيد من العروض والخدمات المتجددة التي تعرضها "أسواق التميمي" بشكل متجدد على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.