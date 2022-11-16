"أسواق التميمي" تختتم حملتها الترويجية للسحب على سيارتين من فئة "بورش كايين الإصدار البلاتيني"

وخضع السحب على الجوائز لنظام إلكتروني دقيق يقوم بفرز الأسماء المشاركة عشوائياً، إذ تم السحب على السيارة الأولى بتاريخ 13 أكتوبر الماضي، بينما تم السحب على السيارة الثانية في 3 نوفمبر 2022م، حيث تم إشعار السيد علي إبراهيم الشاوي، والسيد مصعب نضال محمود نفاع بفوزهما بالسيارة عبر مكالمة هاتفية أًجريت تحت إشراف ممثل عن غرفة الشرقية.