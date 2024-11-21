مطار الملك فهد الدولي يتصدر مطارات المملكة في الالتزام بالمعايير التشغيلية

وفي التقرير الشهري لبرنامج التقييم الشامل لجودة خدمات المطار الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني، حقق مطار الملك فهد الدولي المركز الأول في نسبة الالتزام بمعايير الأداء التشغيلي عن فئة المطارات الدولية السعودية من 5 إلى 15 مليون مسافر سنويًا، محققًا نسبة 91% من الالتزام بتلك المعايير خلال أكتوبر 2024م.