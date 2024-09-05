يرافقها برد ورعد وبرق.. توقعات بـ"تجدد فرص الأمطار في 7 مناطق" بالمملكة

ومن المتوقع أن تشهد مرتفعات جازان وعسير والباحة، وأجزاء من الطائف ومكة المُكرمة "بما فيها المشاعر المُقدسة" والمدينة المنورة، وصولًا حتى منطقة حائل، أحوالًا جوية غير مستقرة تبدأ تدريجيًا ابتداء من ساعات ما بعد الظهر وتستمر فرصتها حتى ساعات المساء، وفق موقع "طقس العرب".