يرافقها برد ورعد وبرق.. توقعات بـ"تجدد فرص الأمطار في 7 مناطق" بالمملكة

تُشير آخر تحليلات التنبؤات الجوية إلى أن فرص الأمطار ستتجدد مع ساعات ظُهر وعصر اليوم الخميس في 7 مناطق إدارية بالمملكة.
ومن المتوقع أن تشهد مرتفعات جازان وعسير والباحة، وأجزاء من الطائف ومكة المُكرمة "بما فيها المشاعر المُقدسة" والمدينة المنورة، وصولًا حتى منطقة حائل، أحوالًا جوية غير مستقرة تبدأ تدريجيًا ابتداء من ساعات ما بعد الظهر وتستمر فرصتها حتى ساعات المساء، وفق موقع "طقس العرب".
كما يُتوقع أن تتكاثر السحب الركامية تدريجيًا، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات من الأمطار، لا يُستبعد أن تكون غزيرة أحيانًا ومُترافقة بزخاتٍ من البَرَد، إضافة للبرق والرعد والرياح الهابطة، والله أعلم.