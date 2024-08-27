جامعة الملك خالد تطلق معمل البرمجيات مفتوحة المصدر والنسخة الثالثة من البوابة الإلكترونية ضمن فعاليات يوم السعودية الرقمية

وأضاف: "تُعد البوابة مصدرًا مهمًّا لأخبار الجامعة والأحداث والإعلانات الرسمية، وتسهّل التواصل بين أعضاء المجتمع الجامعي، وتوفر البوابة الجديدة وصولًا متكافئًا إلى المعلومات والخدمات الرقمية لجميع فئات المجتمع؛ بما في ذلك ذوو الإعاقة وكبار السن؛ مما يعزز من قِيَم الشمولية والتكافؤ في المجتمع الجامعي"؛ وأكد أن هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود الجامعة للتأكيد على التزامها بتقديم خدمات تعليمية وبحثية عالية الجودة، وتوسيع نطاق التواصل مع المجتمع الداخلي والخارجي، كما تهدف الجامعة من خلال هذه البوابة إلى تعزيز مكانتها كواحدة من الجامعات الرائدة في المنطقة، وتقديم تجربة رقمية متميزة تلبي احتياجات المستفيدين وتسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.