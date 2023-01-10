30 فرصة وظيفية يوفرها ملتقى التوظيف السادس بـ"تقنية بنات الباحة"

وفّرت الكلية التقنية للبنات بالباحة أكثر من 30 فرصة وظيفية في عددٍ من المجالات، وذلك في ملتقى التوظيف السادس لخريجات الكلية والذي أقامته الكلية التقنية للبنات بالباحة افتراضيًا عبر منصة البلاك بورد، وبحضور خريجات عام ١٤٤٣ و١٤٤٢ بجميع التخصصات، وبرعاية مساعد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني أمل سعيد الغامدي وبحضور مديرة التنسيق الوظيفي دعاء احمد.
وبمشاركة تمكين ومنسقي جميع الوحدات التدريبية بالمنطقة وعددٍ من شركات القطاع الخاص وكلية الباحة الأهلية للعلوم وفندق سويس اسبريت وشركة نسيج وسوار وفوريفر ليفينق العالمية للمنتجات الطبيعية التجارية ولاند مارك، لتوضيح نشاط كل شركة والمميزات الوظيفية.
وألقت مساعد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني كلمة ترحيبية بالجميع شددت على تسجيل الخريجين بالمنصة الوطنية الموحدة "جدارات"، كما تم عرض برومو للكلية موضح فيه الطاقة الاستيعابية والأقسام.