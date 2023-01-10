30 فرصة وظيفية يوفرها ملتقى التوظيف السادس بـ"تقنية بنات الباحة"

وفّرت الكلية التقنية للبنات بالباحة أكثر من 30 فرصة وظيفية في عددٍ من المجالات، وذلك في ملتقى التوظيف السادس لخريجات الكلية والذي أقامته الكلية التقنية للبنات بالباحة افتراضيًا عبر منصة البلاك بورد، وبحضور خريجات عام ١٤٤٣ و١٤٤٢ بجميع التخصصات، وبرعاية مساعد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني أمل سعيد الغامدي وبحضور مديرة التنسيق الوظيفي دعاء احمد.