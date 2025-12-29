"الإحصاء" تبدأ تنفيذ المسوح الاقتصادية والاجتماعية في جميع مناطق المملكة

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن بدء تنفيذ أعمالها الإحصائية ومسوحها الميدانية، والهاتفية، والذاتية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية، وذلك في جميع مناطق المملكة، بما يشمل المدن والمحافظات، لجمع بيانات دقيقة لإحصاءات عام 2026م.