"الإحصاء" تبدأ تنفيذ المسوح الاقتصادية والاجتماعية في جميع مناطق المملكة

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن بدء تنفيذ أعمالها الإحصائية ومسوحها الميدانية، والهاتفية، والذاتية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية، وذلك في جميع مناطق المملكة، بما يشمل المدن والمحافظات، لجمع بيانات دقيقة لإحصاءات عام 2026م.
وتستهدف هذه المسوح الأفراد والأسر، بالإضافة إلى المنشآت في القطاعات العام والخاص وغير الربحي، بهدف توفير بيانات شاملة تدعم صناعة القرار، وتسهم في رسم السياسات التنموية المبنية على أسس علمية دقيقة.
وتعتمد الهيئة في تنفيذ المسوح على أحدث الأساليب والممارسات الإحصائية العالمية المعتمدة، بما يضمن جودة ودقة المخرجات.
وأكدت الهيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن دورها الوطني الحيوي في دعم متابعة مؤشرات الأداء ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، وقياس التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ودعت الهيئة جميع الأفراد والأسر والمنشآت المستهدفة إلى التعاون وتحديث بياناتهم في إطار هذا الواجب الوطني، مؤكدة أن جميع البيانات تُحفظ بسرية تامة، ولا تُستخدم إلا لأغراض إحصائية وفق الأنظمة الرسمية والمعايير المعتمدة.
كما وفرت الهيئة قناة للتواصل والاستفسار عبر الرقم الموحد (199009).