"حفر الباطن" تشهد هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة

شهدت محافظة حفر الباطن، هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة، بدأت مساء يوم الجمعة واستمرت حتى فجر أمس الأحد.
وأوضحت أمانة محافظة حفر الباطن لـ"سبق"، أنها تعاملت بجاهزية تامة مع بدء التحذيرات الواردة من خلال توزيع الفرق الميدانية المتخصصة، والتأكد من جميع الإجراءات لضمان تصريف مياه الأمطار.
كما سخرت الأمانة جهودها في أثناء الحالة بتوفير 122 آلية ومعدة، بالإضافة إلى 1226 فردًا من الكوادر البشرية؛ حيث أسفرت الجهود المبذولة، بحمد الله، عن سحب حوالي 20,960 مترًا مكعبًا من المياه.
وأكدت أمانة حفر الباطن، أن مشروع تصريف السيول الذي نفذته حقق نجاحه؛ حيث ساهم في تصريف مياه الأمطار بشكل سريع وآمن.
وتواصل أمانة حفر الباطن، عملها الدائم لضمان سلامة الجميع، كما تحرص على أن يكون موسم الأمطار موسم خير وبركة، بإذن الله.