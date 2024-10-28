"حفر الباطن" تشهد هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة

كما سخرت الأمانة جهودها في أثناء الحالة بتوفير 122 آلية ومعدة، بالإضافة إلى 1226 فردًا من الكوادر البشرية؛ حيث أسفرت الجهود المبذولة، بحمد الله، عن سحب حوالي 20,960 مترًا مكعبًا من المياه.