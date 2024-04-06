ليلة 27 رمضان.. السعودية تبهر العالم في "إدارة الحشود" ورجل الأمن هو "الرقم الصعب"

وتابعت "السلمي": رجال الأمن في المسجد الحرام، والمسجد النبوي الشريف تفردوا خلال هذه المرحلة المهمة من العام، مع توفير القواعد واللوائح لضمان جودة تدفق الحشد، وتحديد المخاطر المحتملة وفي التوقيت المناسب مما يدعم التصرف السليم، والسريع وفي الوقت الصحيح، إضافة إلى جمع المعلومات الأساسية والتشاور مع الخبراء، مع التدريب المناسب وهو الخطوة المهمة لموظفي إدارة الحشود على كافة مستوياتهم وصولا لفعالية آمنة، وإدارتها بكل أمان لإدارة الحشد وتخطيط وتوجيه طريقة تجمعه والتحرك داخل الفعالية وحولها بكل مرونة.