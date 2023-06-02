"آل الشيخ" للدعاة المتراجعين: لن أقبل "ورقية".. تبرؤ علني من أشرطة دمرت الناس

جاء ذلك في تصريحات صحافية في شأن الدعاة المتراجعين عن أفكارهم وفتاواهم التي غرروا بها الناس؛ وذلك عقب جولته التفقدية التي قام بها أمس للوقوف على اكتمال خدمات مرافق الوزارة في منطقة المشاعر المقدسة، وآخر الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن، في إطار رسالة الوزارة في تقديم أعلى مستويات الخدمة لهم، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة.