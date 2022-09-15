"بوابة الدرعية" تطلق برنامج تطوير مهندسي الدرعية

ويمكن للراغبين في الانضمام إلى البرنامج التقديم على رابط التسجيل https://bit.ly/3S2A98T , وذلك خلال الفترة من 13 سبتمبر وحتى 23 سبتمبر 2022م، والتي ستتبعها مرحلة القبول المبدئي والمقابلات مع قطاع رأس المال البشري بالهيئة، ليتم بعد ذلك الانتقال لمرحلة التقييم الشامل من خلال مركز تقييم الخريجين التابع للهيئة.