3500 كشاف ينهون عملية مسح المشاعر ويبدؤون في التدريب على الإرشاد

أنهى أعضاء الكشافة المشاركين في معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية اليوم، عملية مسح المشاعر، بعد عمل استمر لعدة أيام على فترتين صباحية ومسائية، بمشاركة أكثر من 3500 كشاف وجوال بمعدل 4 ساعات لكل فترة.