فقدان 4 ملاعب كل ثانية وحلول.. مبادرات تهديها السعودية للعالم لـ"مكافحة التصحر"

بدوره نوّه الدكتور "أسامة فقيها" وكيل الوزارة للبيئة، وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية؛ إلى التزام المملكة بالإدارة المستدامة للأراضي، مشيرًا إلى أن "التصحر وتدهور الأراضي والجفاف من بين التحديات البيئية الأكثر إلحاحًا في عصرنا، وأن ذلك يؤثر على تدهور نحو "40%" من مساحة اليابسة في العالم؛ ما يعني فقدان 100 مليون هكتار من الأراضي الصحية سنويًّا، وهو ما يعادل مساحة أربعة ملاعب كرة قدم كل ثانية بسبب تدهور الأراضي. وأضاف: "الأراضي الصحية ضرورية لمستقبلنا. دعونا نتّحد من أجل إدارة مستدامة للأراضي".