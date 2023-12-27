استمرار حالة عدم الاستقرار.. سحب ركامية وأمطار على أجزاء عدة من المملكة اليوم

وتشير آخر الخرائط الجوية إلى استمرار تأثر المملكة اليوم الأربعاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي؛ بحيث تبقى الفرصة مهيأة لتتطور السحب الركامية، كما تهطل الأمطار بمشيئة الله وتكون مصحوبة بالبرق والرعد في بعض المناطق، تشمل منطقة الجوف وحائل والحدود الشمالية، كما يُتوقع أن تشمل الأمطار منطقة المدينة المنورة ومنطقة مكة بما فيها الحرم المكي ومدينة جدة خاصة ما بعد الظهر والعصر.