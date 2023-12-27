استمرار حالة عدم الاستقرار.. سحب ركامية وأمطار على أجزاء عدة من المملكة اليوم

أظهرت صور الأقمار الاصطناعية سحبًا ركامية تؤثر على عدة مناطق في المملكة، ترافقها أمطار متفاوتة الغزارة، تشمل أجزاء من غرب البلاد، كما تشمل الأمطارُ بشكل أوسع منطقةَ حائل والجوف والقصيم، وتكون غزيرة في بعض الأحيان مصحوبة بحدوث الرعد والبرق.
وتشير آخر الخرائط الجوية إلى استمرار تأثر المملكة اليوم الأربعاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي؛ بحيث تبقى الفرصة مهيأة لتتطور السحب الركامية، كما تهطل الأمطار بمشيئة الله وتكون مصحوبة بالبرق والرعد في بعض المناطق، تشمل منطقة الجوف وحائل والحدود الشمالية، كما يُتوقع أن تشمل الأمطار منطقة المدينة المنورة ومنطقة مكة بما فيها الحرم المكي ومدينة جدة خاصة ما بعد الظهر والعصر.
ووفق "طقس العرب" يستمر هطول الأمطار في أجزاء عدة من المملكة حتى ساعات مساء وليل اليوم الأربعاء.