محليات

دوريات الأمن بجازان تقبض على مقيمَيْن لترويجهما "الشبو"

توقيفهما واتخاذ الإجراءات وإحالتهما إلى جهة الاختصاص
دوريات الأمن بجازان تقبض على مقيمَيْن لترويجهما "الشبو"

قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على مقيمَيْن من الجنسية الباكستانية لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وتمّ توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

جازان
دوريات الأمن

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