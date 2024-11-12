عمره 13 عامًا وأصيب في حادث.. مستشفى الرس يعيد الأمل لطفل فقد الحركة

وبعد شهر ونصف من العلاج، تحسنت حالة الطفل، حيث تمكن من الجلوس على الكرسي المتحرك والاستغناء عن السرير المتنقل، وفي الشهر الرابع، بدأ أولى خطوات المشي باستخدام جهاز المشي الرباعي، واستمر في تلقي جلسات علاج طبيعي مكثفة ثلاث مرات أسبوعيًا، ومع التقدم الملحوظ في حالته، تمكن الطفل بعد مرور سبعة أشهر من المشي بشكل مستقل دون الحاجة إلى أدوات مساعدة، بينما حرص الفريق على تكثيف تمارين التوازن لضمان ثبات النتائج واستقرارها، وبفضل الله يتمتع الطفل الآن بصحة جيدة وقد استعاد قدرته على الحركة الطبيعية، مما أعاد إليه الأمل في ممارسة حياته بشكل طبيعي.