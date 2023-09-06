عملية ناجحة لتغيير صمام أورطي بالقسطرة لمريضة تسعينية بالطائف

أجرى الفريق الطبي بمركز القلب في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف عملية تغيير الصمام الأورطي بالقسطرة القلبية عن طريق شريان الفخذ الأيمن لمريضة تبلغ من العمر 95 عاماً.
وفي التفاصيل التي أوضحتها صحة الطائف، لـ "سبق"، فإن المريضة تمّ استقبالها بالطوارئ بعد تحويلها من أحد المستشفيات حيث كانت تعاني آلاماً في الصدر وإغماءات متكرّرة مع ضيق في التنفس، وقام الفريق بعمل الفحوصات اللازمة للمريضة وبعدها قرّر على الفور إجراء عملية لتغيير الصمام الأورطي عن طريق قسطرة قلبية من شريان الفخذ.
واستغرقت العملية نحو الساعة بقيادة رئيس الجمعية السعودية للقسطرة القلبية الدكتور وائل قشقري؛ والفريق الطبي بمركز القلب بالمستشفى.
وأضافت "الصحة" أن العملية تكللت بالنجاح، ولله الحمد، وتحسنت حالة المريضة بعد العملية، وتمّ إخراجها في اليوم الثاني بعد الاطمئنان على صحتها ومتابعة حالتها بالعيادات الخارجية والتي أكّدت تحسن حالتها بشكل كبير.
يُذكر أن مركز القلب بمستشفى الملك عبدالعزيز متخصص في إجراء العمليات المعقدة، حيث قام مركز القلب خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بإجراء 20 عملية جراحة قلب مفتوح، تمّ خلالها تغيير الصمام الأورطي عن طريق الجراحة، وتركيب 15 جهازاً صاعقاً كهربائياً، ومنظم لضربات القلب، كما قام المركز بإجراء 800 قسطرة تتضمن عمليتيْن لتوسيع الصمام الميترالي.