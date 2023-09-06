عملية ناجحة لتغيير صمام أورطي بالقسطرة لمريضة تسعينية بالطائف

وفي التفاصيل التي أوضحتها صحة الطائف، لـ "سبق"، فإن المريضة تمّ استقبالها بالطوارئ بعد تحويلها من أحد المستشفيات حيث كانت تعاني آلاماً في الصدر وإغماءات متكرّرة مع ضيق في التنفس، وقام الفريق بعمل الفحوصات اللازمة للمريضة وبعدها قرّر على الفور إجراء عملية لتغيير الصمام الأورطي عن طريق قسطرة قلبية من شريان الفخذ.