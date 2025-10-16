تجمع القصيم الصحي يدعو النساء إلى بدء "خطوتهن الأولى" للوقاية من سرطان الثدي

دعا تجمع القصيم الصحي النساء إلى المبادرة بإجراء فحص الماموغرام للكشف المبكر عن سرطان الثدي، مؤكدًا أن الكشف المبكر هو "خطوتكِ الأولى" نحو الوقاية والعيش بأمان.
جاء ذلك ضمن حملة توعوية أطلقها التجمع بالتزامن مع شهر أكتوبر، الذي يوافق الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، حيث شدد على أهمية الفحص المبكر في رفع نسب الشفاء، مبينًا أن "نسبة الشفاء تقل كلما تأخرتِ… فسارعي للفحص".
ويهدف تجمع القصيم الصحي من خلال هذه الحملة إلى رفع وعي السيدات بأهمية الفحص الدوري، وحثهن على الاستفادة من خدمات الماموغرام المتاحة في المراكز الصحية والمستشفيات، للمساهمة في الكشف المبكر الذي يُعد العامل الأهم في نجاح العلاج.