تجمع القصيم الصحي يدعو النساء إلى بدء "خطوتهن الأولى" للوقاية من سرطان الثدي

جاء ذلك ضمن حملة توعوية أطلقها التجمع بالتزامن مع شهر أكتوبر، الذي يوافق الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، حيث شدد على أهمية الفحص المبكر في رفع نسب الشفاء، مبينًا أن "نسبة الشفاء تقل كلما تأخرتِ… فسارعي للفحص".