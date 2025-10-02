انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 بـ23 فعالية ومشاركة دولية واسعة

انطلقت اليوم الخميس فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي خلال الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر الجاري، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال الرياض، وسط حضور دولي واسع بمشاركة أكثر من 1300 عارض وعلامة تجارية من 45 دولة.
وأكد الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي طلال بن عبدالعزيز الشميسي أن المعرض يمثل وجهة عالمية تتيح للزوار الاطلاع على الموروث السعودي الأصيل في مجال الصقارة والصيد والهوايات المرتبطة بها، مشيرًا إلى أن المعرض – وهو الأكبر من نوعه عالميًا – عزز مكانة المملكة كموطن للصقور والصقارين.
وبيّن أن المعرض يضم 28 قطاعًا متخصصًا، إضافة إلى أكثر من 23 فعالية مصاحبة وبرامج متجددة تجمع بين الثقافة والترفيه والتعليم. وتشمل أبرز المناطق الجديدة: منطقة الصقور المنغولية، متحف السلوقي، الجناح الصيني بمشاركة 50 شركة متخصصة، منطقة التراث العالمي "حمى نجران"، سفاري المعرض، قرية صقار المستقبل، متحف شلايل الرقمي، منطقة أزياء الصقارة، السيارات الكلاسيكية، والفنون والحياكة بمشاركة حرفيات سعوديات.
وأضاف أن المعرض يقدم عروضًا تفاعلية وتجارب متنوعة؛ منها: فعالية الدعو الخاصة بالصقور، عروض الفلكلور السعودي مثل العرضة والخطوة الجنوبية والخبيتي، عروض الفروسية، تجارب الكارتينغ والدفع الرباعي، ركوب الهجن، مزاد الهجن بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، مزاد الصقور، ميادين الرماية، فعالية رسم الجواد العربي، وجلسات حوارية حول الصقور وتاريخها في الثقافة والأدب، إضافة إلى أكثر من 30 ورشة عمل حرفية وتدريبية.
وأوضح الشميسي أن سباق الملواح يتصدر فعاليات هذا العام، حيث يقام خلال الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر، بمشاركة الصقور في ست فئات، مع رفع عدد الفائزين يوميًا إلى عشرة، ليصل المجموع إلى 60 فائزًا، بإجمالي جوائز تصل إلى 600 ألف ريال.
ويحظى المعرض برعاية استراتيجية من: هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية، وهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، وشركة stc، بما يجسد التكامل المؤسسي ودعم الفعاليات الوطنية.
ويستقطب معرض الصقور والصيد السعودي الدولي سنويًا مئات الآلاف من الزوار، جامعًا بين الحفاظ على الموروث الوطني وفتح آفاق استثمارية في مجالات الثقافة والسياحة والترفيه، إضافة إلى تعزيز التوعية ونقل التراث للأجيال الجديدة.
يُذكر أن التسجيل متاح مجانًا عبر الموقع الرسمي للمعرض، وتستقبل الفعاليات الزوار يوميًا من الساعة الثالثة عصرًا حتى الحادية عشرة مساءً.