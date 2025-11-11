انطلاق أعمال الاجتماع الـ40 للمجموعة الرفيعة المستوى بالأمم المتحدة في الرياض

وفي ذات السياق، تواصل الهيئة العامة للإحصاء تحضيراتها لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات من خلال برنامج (الطريق إلى الرياض)، الذي يمتد على مدى عام كامل قبل موعد الانعقاد، ويتضمن البرنامج سلسلة من ورش العمل وجلسات الحوار على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمؤسسات الإحصائية حول العالم.