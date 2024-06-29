منذ بدء موسم الحج.. "شؤون الحرمين" تقدم خدماتها لأكثر من مليون حاج في المسجد النبوي

وضاعفت الهيئة خدماتها في تطهير المسجد النبوي ومرافقه بأكثر من ٥ مرات يومياً، وعملت على تطييب المسجد النبوي وسجاده بأجود أنواع الورد والبخور الفاخر، وتهيئة جميع المصليات داخل المسجد وساحاته وسطحه بأكثر من ١٨ ألف سجادة يتم العمل على تطهيرها والعناية بها على مدار الساعة لسلامة ضيوف الرحمن.