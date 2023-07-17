جامعة الحدود الشمالية تطرح عددًا من الوظائف الصحية الشاغرة

واشترطت "الجامعة" في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلاً على المؤهل المطلوب للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قِبل وزارة التعليم، على أن يرفق إثبات المعادلة من الوزارة مع شهادة التصنيف المهني/ بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، إضافة لشروط التوظيف الموضحة في موقع التقديم.