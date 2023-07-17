جامعة الحدود الشمالية تطرح عددًا من الوظائف الصحية الشاغرة

أعلنت جامعة الحدود الشمالية حاجتها لشغل عدد من الوظائف الصحية للرجال والنساء، التي ترغب بشغلها بنظام التعاقد، عن طريق المسابقة الوظيفية من الكوادر الوطنية.
وجاءت الوظائف المطروحة بمسميات: طبيب مقيم وطبيب استشاري وطبيب نائب، في تخصصات: الأسنان والطب العام والجراحة العامة، وطب الأسرة وطب الباطنة، كذلك تخصص الأنف والأذن والحنجرة والنساء والولادة والأطفال، ثم وظائف بمسمى أخصائي تمريض ممارس.
واشترطت "الجامعة" في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلاً على المؤهل المطلوب للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قِبل وزارة التعليم، على أن يرفق إثبات المعادلة من الوزارة مع شهادة التصنيف المهني/ بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، إضافة لشروط التوظيف الموضحة في موقع التقديم.
وللتقديم يرجى الدخول على الرابط: careers.nbu.edu.sa/ar
وسيكون التقديم لمدة 7 أيام بدءًا من تاريخ 17/ 7/ 2023م حتى 23/ 7/ 2023م.