اللجنة الميدانية المشتركة بجدة التاريخية تُنفذ حملة رقابية تصحيحية بمنطقة البلد

وستواصل الحملة تكثيف الرقابة اليومية لرصد أي مخالفات في منطقة جدة التاريخية، بما يسهم في مواجهة الظواهر السلبية، تماشياً مع أهداف البرنامج لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للسكان والتجار، ولتحسين تجربة الزوار والحفاظ على التراث الثقافي والمعماري المميز للمنطقة.