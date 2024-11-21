من مخاطر داخل المنزل تهددهم.. "المدني" يؤكد أهمية المحافظة على سلامة الأطفال

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية المحافظة على سلامة الأطفال وحمايتهم من الأدوات الحادة ومواد التنظيف والمواد الكيميائية ومصادر الحريق في المنزل، وعدم تركهم في المسابح دون رقابة، وتوفير الوقاية لهم من الأسباب المؤدية إلى الاحتجاز، وتغطية مقابس الكهرباء وسلامة الأسلاك الكهربائية.