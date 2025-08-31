شركة سمو للاستثمار الدولي تصدر صكوكًا بقيمة 500 مليون ريال سعودي بالشراكة الاستراتيجية مع شركة الرياض المالية

"إن إصدارنا الأول للصكوك يمثل شهادة على مرونة شركتنا وبعد نظرها الاستراتيجي، والتزامها الراسخ بالتميز. نحن ممتنون للغاية للدعم والخبرة التي قدمتها شركة الرياض المالية، والتي مكنتنا من إنجاز هذه العملية بكفاءة واقتدار. إن نجاح هذه الصفقة لا يؤمن فقط رأس المال اللازم لمبادراتنا التوسعية، بل يضع أيضًا معيارًا جديدًا لإصدارات الصكوك المستقبلية في القطاع. ويعكس هذا الإنجاز ثقة السوق المستمرة في رؤيتنا لتقديم حلول عقارية مبتكرة ومجتمعية تتماشى مع تطلعات المملكة."