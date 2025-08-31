شركة سمو للاستثمار الدولي تصدر صكوكًا بقيمة 500 مليون ريال سعودي بالشراكة الاستراتيجية مع شركة الرياض المالية

أعلنت شركة سمو للاستثمار الدولي، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري القابضة في المملكة العربية السعودية، عن نجاح إصدارها الأول من الصكوك المقومة بالريال السعودي بقيمة 500 مليون ريال سعودي. ويُعد هذا الإصدار محطة بارزة في استراتيجيتها المالية، حيث جرى تنفيذه بالشراكة مع شركة الرياض المالية بصفة المدير الحصري للإصدار ومدير سجل الاكتتاب الوحيد، في تأكيد على التزام الشركة بالنمو المستدام والابتكار في القطاع العقاري.
تم تسعير الصكوك بنسبة 8.50% مع قسيمة ربع سنوية ولمدة استحقاق تبلغ ثلاث سنوات، بعد أن تمت زيادتها من المستهدف الأولي البالغ 300 مليون ريال نتيجة للإقبال الاستثماري الكبير. ويعكس هذا الطلب القوي ثقة السوق في متانة المركز المالي لشركة سمو، ورؤيتها الاستراتيجية، ودورها الريادي في المشهد العقاري بالمملكة.
يتماشى إصدار الصكوك مع رؤية الشركة طويلة المدى لتنويع مصادر التمويل ودعم مبادراتها التوسعية الطموحة. وباعتبارها شركة تابعة مملوكة بالكامل لـ شركة سمو القابضة، تواصل سمو التزامها بقيادة مشاريع نوعية تسهم في تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز التنمية المستدامة.
"إن إصدارنا الأول للصكوك يمثل شهادة على مرونة شركتنا وبعد نظرها الاستراتيجي، والتزامها الراسخ بالتميز. نحن ممتنون للغاية للدعم والخبرة التي قدمتها شركة الرياض المالية، والتي مكنتنا من إنجاز هذه العملية بكفاءة واقتدار. إن نجاح هذه الصفقة لا يؤمن فقط رأس المال اللازم لمبادراتنا التوسعية، بل يضع أيضًا معيارًا جديدًا لإصدارات الصكوك المستقبلية في القطاع. ويعكس هذا الإنجاز ثقة السوق المستمرة في رؤيتنا لتقديم حلول عقارية مبتكرة ومجتمعية تتماشى مع تطلعات المملكة."
وسيتم استخدام صافي عوائد الطرح في الأغراض العامة للشركة، بما في ذلك تمويل المبادرات التوسعية الاستراتيجية.
وقد جرى تنفيذ الطرح كاكتتاب خاص بموجب لائحة طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية.