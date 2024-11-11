"محمد الحبيب العقارية" تُطلِق أحدث مشاريعها "إينار" في سيتي سكيب الرياض 2024

أعلنت شركة "محمد الحبيب العقارية" عن إطلاق مشروع "إينار" ، ضمن مشاركتها في معرض "سيتي سكيب العالمي"، المُقام في مركز المعارض والمؤتمرات (ملهم) بالعاصمة الرياض، خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر الجاري.
وشهد المعرض حضورًا رفيع المستوى لجناح الشركة؛ حيث تمَّ الإعلان عن مشروع "إينار" خلال حفل الافتتاح الرسمي للمعرض، بحضور معالي وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، حيث صرَّح رئيس مجلس إدارة شركة "محمد بن عبد العزيز الحبيب وشركاؤه للاستثمار العقاري"، المهندس صالح الحبيب، بأن مشروع "إينار" هو وجهة اقتصادية وسياحية وسكنية فاخرةً في مدينة الرياض، و سيُسهم في خلْق فرص عملٍ جديدة، موضحًا أن المشروع يمتد على مساحة 250,000 متر مربع، ويشمل بناءً يبلغ 750 ألف متر مربع، بتكلفةٍ إجماليةٍ تصل إلى 5 مليار ريال سعودي.
ويُعدُّ "إينار" من أكبر مشاريع الشركة، وهو الثاني من بين مشاريع "Mega projects" التي سيتم تطويرها ضمن رؤية الشركة؛ لتطوير مجتمعاتٍ سكنيةٍ راقيةٍ ومتكاملةٍ في المملكة، تعمل على توفير بيئةٍ سكنيةٍ تجمع بين الهدوء وسحر الطبيعة وجودة الحياة، من خلال تصاميم تراثيةٍ وحديثةٍ في آنٍ واحد، ومناطق مشاة وحدائق خضراء.
ويتميَّز المشروع بموقعٍ إستراتيجي على طريق الملك عبد الله، بالقرب من الدائري الشرقي الذي يربط مناطق العاصمة بمطار الملك خالد الدولي.
ويتضمَّن المشروع حديقةً مركزيةً مزوَّدة بقناةٍ مائيةٍ خلَّابة، ومساحاتٍ خضراء؛ حيث توفِّر بيئةً مثاليةً للراحة والاسترخاء، بالإضافة إلى ذلك، سيضم المشروع وحداتٍ سكنيةً متنوعةً تتراوح بين الشقق والفلل، بالإضافة إلى مكاتب تجارية، محلات تجارية، ومجموعة من المطاعم والمقاهي العالمية التي تلبّي مختلف الأذواق، وتوفِّر تجربة عيشٍ متكاملة.
وكانت شركة "محمد الحبيب العقارية" قد أطلقت مؤخراً مشروع "كحيل" المتاح للبيع، وهو مجتمعٌ سكنيٌّ متكاملٌ يمتد على مساحة 96,833 مترًا مربعًا، ويضم 1,492 وحدةً سكنيةً متنوِّعة.
ويهدف مشروع "كحيل" إلى توفير تجربةٍ معيشيةٍ متكاملةٍ عبر مجموعةٍ من المرافق، بما في ذلك حديقةٌ داخلية، مسجد، نادٍ رياضي، وسوبر ماركت، إلى جانب مسارات مشاة، وحدائق تبلغ مساحتها 30,000 متر مربع، مما سيرفع من جودة الحياة لسكان وزوار المشروع.
ويلبي مشروع "كحيل" متطلبات العائلات الباحثة عن بيئةٍ سكنيةٍ راقية، آمنة، ومريحة، الأمر الذي يعكس التزام الشركة بتقديم تصاميم عصرية تلبِّي تطلعات مختلف الشرائح الاجتماعية.