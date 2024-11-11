"محمد الحبيب العقارية" تُطلِق أحدث مشاريعها "إينار" في سيتي سكيب الرياض 2024

وشهد المعرض حضورًا رفيع المستوى لجناح الشركة؛ حيث تمَّ الإعلان عن مشروع "إينار" خلال حفل الافتتاح الرسمي للمعرض، بحضور معالي وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، حيث صرَّح رئيس مجلس إدارة شركة "محمد بن عبد العزيز الحبيب وشركاؤه للاستثمار العقاري"، المهندس صالح الحبيب، بأن مشروع "إينار" هو وجهة اقتصادية وسياحية وسكنية فاخرةً في مدينة الرياض، و سيُسهم في خلْق فرص عملٍ جديدة، موضحًا أن المشروع يمتد على مساحة 250,000 متر مربع، ويشمل بناءً يبلغ 750 ألف متر مربع، بتكلفةٍ إجماليةٍ تصل إلى 5 مليار ريال سعودي.