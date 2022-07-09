وسط منظومة من الخدمات والتجهيزات.. "محافظ ينبع" يؤدي صلاة العيد مع جموع المصلين

أدى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، ومديرو الدوائر الحكومية والعسكرية صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين بينبع بمصلى العيد الكبير، وسط أجواء تعمّها السكينة والإيمان والأمن والأمان؛ حيث توافد جموع المصلين من كل المراكز والمحافظة اقتداءً بسنّة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على قيادتنا وشعبنا وعلى الأمتين الإسلامية والعربية بمزيد من الرقي والصحة والازدهار، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه، وأن يُديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا.