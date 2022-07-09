وسط منظومة من الخدمات والتجهيزات.. "محافظ ينبع" يؤدي صلاة العيد مع جموع المصلين

أدى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، ومديرو الدوائر الحكومية والعسكرية صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين بينبع بمصلى العيد الكبير، وسط أجواء تعمّها السكينة والإيمان والأمن والأمان؛ حيث توافد جموع المصلين من كل المراكز والمحافظة اقتداءً بسنّة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على قيادتنا وشعبنا وعلى الأمتين الإسلامية والعربية بمزيد من الرقي والصحة والازدهار، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه، وأن يُديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا.
ورفع محافظ ينبع باسم الأهالي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلًا الله أن يعيده على الأمة الإسلامية والعربية باليمن والمسرّات.
وأدّى سكان وزوار مدينة ينبع الصناعية صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط منظومة من الخدمات والتجهيزات المتميزة بجوامع ومصليات العيد، فيما نجحت شرطة المحافظة وشعبة المرور بمحافظة ينبع ودوريات الأمن بالخطة الأمنية والمرورية لصلاة العيد؛ حيث قامت بتنظيم حركة السير وتسهيل حركة الدخول من وإلى المحافظة، وتنظيم المركبات أمام مصليات العيد، كما كثّفت التواجد في مصليات العيد حرصًا على سلامة المصلين.
يذكر أن إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع هيّأت 88 جامعًا ومصلّى لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمحافظة ينبع والمراكز التابعة لها؛ حرصًا على راحة المصلين وتوفير ما يضمن تأدية الصلاة بكل خشوع وطمأنينة.