تختزن ذاكرته أياماً جميلة بالمملكة.. الداعية الهندي ساجد ضمن "ضيوف الملك للعمرة"

وأضاف الداعية الهندي: "المملكة وحكامها ليس لهم مثيلٌ بالعالم، وهم يسمون أنفسهم خدام الحرمين الشريفين، وهم بالأصل يخدمون كافة المسلمين في كل بقاع الأرض، فمنذ هبوطنا في المطار حتى وصولنا إلى الفندق جوار الحرم النبوي، والجميع يستقبلنا أجمل استقبال، ونسأل الله أن يحفظ هذه البلاد وأمنها واستقرارها، وأن يجزاهم الله خيراً ويعز هذا البلد وشعبه، ويحفظ قيادته الرشيدة".