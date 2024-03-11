تختزن ذاكرته أياماً جميلة بالمملكة.. الداعية الهندي ساجد ضمن "ضيوف الملك للعمرة"

بعد طول غيابٍ عن المملكة، يحط الداعية "ساجد ولي المدني"؛ من مدينة دلهي الهندية، رحاله في المدينة المنورة، ضيفاً على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
"ساجد" درس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة لمدة 7 سنوات وحصل خلالها على درجتَي البكالوريوس والماجستير، وتختزن ذاكرته كل تفاصيل الأيام الجميلة التي قضاها طوال فترة دراسته سواء في المملكة وجغرافيتها المتنوعة أم في المدينة المنوّرة وتاريخها العريق.
يقول "ساجد": "بعد عودتي لمدينة دلهي عملت مدرساً في جامعة الإمام ابن تيمية بالهند، ثم التحقت بالعمل في الملحق الديني هناك لأتابع أمور الدعاة والبرامج الدينية.. والحمد لله اليوم أعود لمدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد أن تمّت استضافتي في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة".
ويتابع: "من فضل الله عليّ أن مكنني وأعانني في منح قيادة بلدي الثاني المملكة العربية السعودية جزءاً من دعائي كل يوم، فلا بد أن نكون أوفياءً مع مَن مدَّ لنا يد الخير، وصنع حياتنا، فهذا البلد الطيّب قدّم لنا الدراسة الجامعية مجاناً وكل ما نحتاج إليه في طلب العلم، وهذه الخدمة كأن الله -جلّ وعلا- اصطفاها للمملكة".
وأضاف الداعية الهندي: "المملكة وحكامها ليس لهم مثيلٌ بالعالم، وهم يسمون أنفسهم خدام الحرمين الشريفين، وهم بالأصل يخدمون كافة المسلمين في كل بقاع الأرض، فمنذ هبوطنا في المطار حتى وصولنا إلى الفندق جوار الحرم النبوي، والجميع يستقبلنا أجمل استقبال، ونسأل الله أن يحفظ هذه البلاد وأمنها واستقرارها، وأن يجزاهم الله خيراً ويعز هذا البلد وشعبه، ويحفظ قيادته الرشيدة".