كان يؤدي عمله بالحد الجنوبي.. والد غريق "شاليه الدرب" يروي لـ"سبق" تفاصيل تلقيه خبر الحادثة

وأضاف بأن الطفل تسلل خلسة إلى المسبح، وسقط فيه، وتُوفي غرقًا دون أن يدري به أحد إلا بعد مشاهدة شقيقته الصغيرة من سطح الشاليه جسمًا في المسبح، فنزلت إليه، وكانت الصدمة، إنه أخوها أحمد؛ فتعالى صراخها الذي أقض مضاجع جميع أفراد الأسرة، وتم الاتصال بالهلال الأحمر والجهات المعنية التي حضرت إلى الموقع، وتبيَّن بعد انتشال الطفل أنه فارق الحياة.