مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يعيد القدرة على الحركة لـ"سبعينية" أقعدها ضغط بالحبل الشوكي عن المشي

واستمرت العملية لنحو 3 ساعات ومضت بسلاسة وانتهت ولله الحمد بالنجاح التام، ونُقلت المريضة من غرفة العمليات إلى غرفة التنويم، حيث أمضت 5 أيام، تحسنت حالتها خلالها مع الرعاية الطبية الحثيثة، كما أنها استعادت قدرتها على المشي بعد نحو 36 ساعة من العملية.