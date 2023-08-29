"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار غزيرة ورياح شديدة وموجة حارة مع انعدام في الرؤية

ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة ورياحًا نشطة على أضم وميسان والعرضيات، مع رياح شديدة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية. وتشهد أمطارًا متوسطة على القنفذة والليث، وأمطارًا خفيفة على الطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.