"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار غزيرة ورياح شديدة وموجة حارة مع انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجازان والشرقية والباحة والقصيم ونجران وعسير).
وفي التفاصيل، أوضح المركز أن منطقة جازان تشهد أمطارًا غزيرة ورياحًا نشطة مع سيول وانعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الدائر والحرث والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا خفيفة على فرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة مع رياح شديدة، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحوطة بني تميم وضرما والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة موجة حارة على الأفلاج والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة ورياحًا نشطة على أضم وميسان والعرضيات، مع رياح شديدة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية. وتشهد أمطارًا متوسطة على القنفذة والليث، وأمطارًا خفيفة على الطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وحبونا ونجران، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر وينبع والحناكية والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد أمطارًا متوسطة على البرك والقحمة، وأمطارًا غزيرة على المجاردة وبارق ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة القصيم رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية ورياض الخبراء وبريدة وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً وانعدامًا في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد المنطقة الشرقية موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء.