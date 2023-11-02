برعاية "بترومين ستيلانتس وألفا روميو".. "أفنان" تفوز بالمركز الثاني في جولة جدة للأوتوكروس

تسعد شركة "بترومين ستيلانتس"، الموزع الرسمي للعلامة التجارية ألفا روميو، بالإعلان عن الأداء المتميز لمتسابقة قيادة سيارات الأوتوكروس السعودية أفنان المرغلاني، حيث حققت إنجازًا مميزًا بحصولها على المركز الثاني في الجولة الثانية لبطولة السعودية للأوتوكروس، والتي أقيمت في مدينة جدة من تاريخ 19 حتى 21 أكتوبر 2023.
ويسلط هذا الإنجاز الرائع الضوء على التزام بترومين ستيلانتس بتعزيز المواهب المحلية في بطولة الأوتوكروس السعودية التي شملت فعاليات في مختلف مدن المملكة العربية السعودية، كما يبرز تفوق ألفا روميو وتميزها من حيث تقديم القوة والدقة لعشاق رياضة السيارات.
وأعربت المتسابقة السعودية الموهوبة أفنان المرغلاني، عن امتنانها لبترومين ستيلانتس لتقديمها الرعاية والدعم لها طوال مسيرتها في رياضة السيارات، ونسبت الفضل في أدائها المذهل إلى القوة والدقة الفائقتين التي تتمتع بهما ألفا روميو جوليا، وهي أكبر دليل ملموس على التفوق والامتياز الإيطالي.
وتعتبر بطولة السعودية للأوتوكروس حدثًا رياضيًا ذا شهرة عالية، وهو ما جذب انتباه نسبة كبيرة من الجماهير في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك تعزيز حصول أفنان المرغلاني على المركز الثاني الذي حققته في الجولة الثانية بجدة من مكانتها كنجمة صاعدة في ساحة رياضة السيارات السعودية.
وقد استمرت مسيرتها في البطولة في مدن عدة في المملكة، حيث فازت في الجولة الأولى بمدينة الأحساء بتاريخ 28 سبتمبر 2023، ومن المقرر عقد جولة ثالثة بتاريخ 2 نوفمبر 2023، وتعد هذه المنافسة المثيرة في بطولة السعودية للأوتوكروس فرصة كبيرة لإظهار أفضل مواهب رياضة السيارات السعودية والعالمية.
وتعد قصة النجاح هذه بمثابة التزام بترومين ستيلانتس وتعهدها بدعم المواهب المحلية، وإلقاء الضوء على علامة ألفا روميو في تحقيق التميز الإيطالي من حيث القوة والدقة، ونتطلع إلى رؤية التميز المستمر للمتسابقة السعودية أفنان المرغلاني في بطولة جدة للأوتوكروس مع بترومين ستيلانتس وفريق سباقات ألفا روميو متمنيين لها تحقيق مزيد من النجاح والتميز في المستقبل.