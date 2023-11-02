برعاية "بترومين ستيلانتس وألفا روميو".. "أفنان" تفوز بالمركز الثاني في جولة جدة للأوتوكروس

وتعد قصة النجاح هذه بمثابة التزام بترومين ستيلانتس وتعهدها بدعم المواهب المحلية، وإلقاء الضوء على علامة ألفا روميو في تحقيق التميز الإيطالي من حيث القوة والدقة، ونتطلع إلى رؤية التميز المستمر للمتسابقة السعودية أفنان المرغلاني في بطولة جدة للأوتوكروس مع بترومين ستيلانتس وفريق سباقات ألفا روميو متمنيين لها تحقيق مزيد من النجاح والتميز في المستقبل.