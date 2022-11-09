فريق طبي بمستشفى الملك خالد يُنهي معاناة مريض في نجران من "البوال الليلي"

وقالت "صحة نجران": تم إجراء الفحوصات الطبية السريرية للكشف عن معاناة المريض بسبب الحاجة المتكررة أو الملحة للتبول وزيادة عدد مرات التبول ليلًا (البوال الليلي)؛ مما سبب له صعوبة تُبَين وجود تضخم البروستاتا الحميد عند المريض؛ مما استدعى من الفريق إجراء عملية عن طريق الأشعة التداخلية باستخدام القسطرة؛ حيث تَمكن من إغلاق الشرايين المغذية للبروستاتا بجزيئات صغيرة وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.