"إكسبو الحج" يناقش زيادة الغرف الفندقية لضمان جودة خدمات الإسكان لضيوف الرحمن

من جانبه ذكر مدير عام الإدارة العامة للإسكان والخدمات في وزارة الحج والعمرة، عمر بن هشام مندورة، خلال مشاركته في الجلسة؛ أن وزارة الحج والعمرة تعمل على تطوير الأنظمة والإجراءات لضمان جودة الخدمات المقدمة في قطاع الإسكان والضيافة، موضحًا أن الإدارة العامة للإسكان والخدمات بوزارة الحج والعمرة تولي عناية فائقة لضيوف الرحمن، وتحرص على فهم احتياجاتهم ورغباتهم لتقوم بالتعاون مع الجهات المختصة على حل هذه التحديات وتلبية التطلعات.